Il PC portatile del mese è l'ACEMAGIC con 16 GB di RAM, lo sconto è CLAMOROSO

Chi credeva che non sarebbe mai più tornato in sconto, oggi ha ricevuto una piacevole sorpresa: il computer portatile ACEMAGIC è tornato su Amazon con un’offerta a tempo. Sottile, dalle ottime prestazioni e soprattutto poco costoso, questo notebook è ciò che occorre a chi ha bisogno di un PC portatile di livello.

Dotato di un ottimo hardware ma soprattutto di un prezzo bassissimo, il PC ACEMAGIC è il best-buy di giornata. C’è il 6% di sconto su Amazon grazie all’offerta a tempo ma c’è anche un coupon da 50 € che va aggiunto direttamente in in pagina. È in questo modo che il prezzo crolla a soli 289,99 €, comprendendo anche due anni di garanzia e la spedizione veloce.

L’ACEMAGIC è sottile e potente: Amazon offre un coupon sconto

Partendo dall’estetica, sorprende il design di questo computer: è sottile e leggero, il prodotto perfetto da portarsi dietro. Una volta aperto, ecco il meraviglioso display da 15,6″ di ampiezza con risoluzione in full HD, vero cavallo di battaglia di questo ACEMAGIC.

Passando all’hardware, di dubbi non ce ne sono in questo il processore si va a mescolare perfettamente con memoria RAM e memoria interna. Si parta da un chip Intel N95 in grado di toccare i 3,4 GHz di potenza e si termina con 16 GB di memoria RAM e ben 512 GB di memoria SSD.

In termini di connettività non manca veramente nulla visto che c’è il Wi-Fi a doppia banda, il Bluetooth 5.0 ed anche una webcam in alta definizione.

Il prezzo di questo portatile oggi su Amazon cala del 6% e di 50 € ulteriori grazie al coupon presente. Il totale scende quindi a soli 289,99 € con due anni di garanzia.