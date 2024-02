Il PC portatile HP da 15" SVENDUTO su Amazon, è un'occasione UNICA

Finalmente lo sconto sul computer portatile più vantaggioso in termini di rapporto tra qualità e prezzo è ritornato. L’HP da 15″ è di nuovo disponibile su Amazon con il 30% in meno sul suo prezzo originale di 429 €.

Chi lo acquista oggi sarà fortunatissimo a pagarlo solo 299,99 €, ottenendo anche due anni di garanzia e la spedizione entro il giorno successivo.

Il computer portatile di HP con 8 GB di RAM è scontato del 30%

Niente paura: siete di fronte al computer giusto se volete fluidità, velocità e risparmio. Il portatile di HP mostra specifiche di livello, partendo dal suo punto di forza assoluto, ovvero l’SSD da 128 GB. È questo che conferisce grande velocità al sistema operativo Windows 11 Home, che gira alla grande grazie anche alla gestione dei processi da parte degli 8 GB di RAM presenti. Il processore rende tutto più semplice essendo un Intel Celeron N4500, uno dei più collaudati. Il display poi è una gioia per gli occhi grazie ai suoi 15,6″ con risoluzione full HD.

Rispetto al passato, il momento è estremamente proficuo per acquistare un computer portatile di questo genere. È infatti questo il motivo principale per non lasciarsi scappare, ovvero il prezzo. Il notebook di HP mostra infatti caratteristiche ottime per il costo che detiene oggi, permettendo un’estrema fluidità sia a chi lavora che a chi deve svolgere le solite operazioni al computer.

Trovare di meglio è praticamente impossibile e poi c’è un punto di forza: la grande qualità costruttiva che da sempre caratterizza i prodotti di HP. Oggi, grazie al 30% di sconto, il prezzo raggiunge una somma davvero irrisoria: solo 299,99 €. Ordinandolo adesso, sarà già domani a casa vostra e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.