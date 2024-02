Il piccolissimo MINI PC che sta spopolando su Amazon con COUPON da 60€

Il fantastico sconto di Amazon di fronte al quale oggi si ritrovano gli utenti garantisce l’acquisto di un ottimo computer fisso. In realtà sono moltissime le persone che lo stanno acquistando in queste ore viste le sue capacità: si tratta del Alliwava di Acer, il GX55, un mini PC che vanta un design comodissimo ed innovativo ma anche un hardware estremamente valido.

Il vantaggio di avere un mini PC è chiaro a tutti: sarà come non averlo sulla scrivania viste le sue dimensioni super compatte. Oggi Amazon regala a tutti la possibilità di sfruttare un coupon da 60 €, portando il prezzo a soli 199 €. Con disinvoltura gli utenti lo porteranno a casa ed avranno anche due anni di garanzia con la spedizione veloce in due giorni.

Con questo mini PC con processore Intel si può fare tutto

Piccolo, potente e conveniente: gli aggettivi utili per acquistare questo prodotto sono proprio questi. Il mini PC presenta un processore Intel Pentium N5105 con 16 GB di RAM e con un SSD da 512 GB, tutte specifiche utilissime per avere una velocità straordinaria.

Dopo aver visto le caratteristiche tecniche di questo fantastico computer, saranno pochi gli utenti ad avere dei dubbi. Quei pochi che resteranno saranno fugati ovviamente dal prezzo, ma non bisogna passare su quelle che sono caratteristiche esclusive di questo mini PC. È praticamente impossibile scendere ad una cifra così bassa quando si desidera un prodotto con una memoria RAM così performante e con un SSD così capiente.

Oggi gli utenti possono affidarsi a tutto ciò spendendo solo 199 € e il merito è del coupon presente da 60 €. Il punto di forza, oltre alla grande qualità e al costo finale, sta certamente nella spedizione rapida e nei due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.