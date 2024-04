Il piccolo dispositivo di PHILIPS rende nuovi i vestiti, compralo a 12 EURO

Quella voglia di buttare via un vecchio maglione potrebbe passare da un momento all’altro disponendo di un oggetto come questo levapelucchi di Philips. Il dispositivo in questione, uno dei più acquistati di sempre su Amazon per via della sua grande utilità, risolve questo problema rapidamente.

Philips ha pensato ad un prodotto che fosse in grado di dare nuova vita ai vestiti, soprattutto quelli soggetti ad eccessi di tessuto dovuti dal tempo e dall’usura. I pelucchi che si formano su un maglione, su un cappotto o su pantaloni e quant’altro, saranno presto un lontano ricordo acquistando questo straordinario prodotto su Amazon.

Oggi il prezzo in sconto del 35% arriva addirittura a soli 12,90 € con due anni di garanzia inclusi nel prezzo e con spedizione in un solo giorno.

Questo levapelucchi di Philips è una star su Amazon, compralo subito

Composto da un corpo in plastica, un serbatoio per immagazzinare il tessuto in eccesso rimosso dai capi e da una griglia che copre la ventola interna, questo levapelucchi è un vero capolavoro. Basta azionare il tasto sul lato ed ecco che entra in funzione senza fermarsi.

Il vero punto di forza di questo levapelucchi di Philips è certamente l’utilizzo. Anche chi non l’ha mai visto visto prima d’ora lo userà come se fosse il suo dispositivo preferito da anni. Basta impugnarlo, accenderlo, e passarlo sulle superfici da trattare. Un altro gran punto di forza è la durata delle batterie incluse in confezione. Ci si dimenticherà di doverle cambiare prima o poi.

Ovviamente il prezzo è il fiore all’occhiello in assoluto per questo levapelucchi di Philips, disponibile oggi con il 35% di sconto. Costa solo 12,90 € e porta con sé due anni di garanzia e spedizione veloce.