Il piccolo SPEAKER Bluetooth di JBL costa il 42% in meno su Amazon

L’acquisto di uno speaker Bluetooth portatile predispone il fatto che questo sia semplice da trasportare. Non esiste in questo caso prodotto migliore del famosissimo JBL Clip 4, arrivato con questa nuova versione per sorprendere ancora gli amanti della musica.

Compatto, versatile e resistente a tutto, questo altoparlante wireless è dotato anche di un moschettone integrato. JBL ha pensato proprio al trasporto del prodotto ed ha implementato questa specifica rendendo il suo speaker caratteristico al massimo.

Ci pensa Amazon a rendere accessibile questa cassa Bluetooth, applicando uno sconto del 42% al totale. Bastano quindi solo 37,99 € per portarlo a casa con due anni di garanzia e con la spedizione assicurata in sole 24 ore.

Il nuovo JBL Clip 4 costa pochissimo: solo 37,99 € su Amazon in sconto

L’estetica rapisce certamente l’attenzione degli utenti siccome, oltre al corpo speaker, c’è un moschettone presente nella parte alta quasi a formare una maniglia. Lo scopo infatti è duplice, ovvero quello di fornire un modo per portarlo a mano e un modo per agganciarlo un po’ ovunque.

Una volta acceso, via allo show: la musica è potentissima grazie alla tecnologia di JBL con bassi profondi e un suono che fuoriesce in maniera nitida e ben bilanciata. I tasti in rilievo garantiscono un utilizzo intuitivo al massimo e la batteria dura fino a 10 ore. Nessun problema qualora lo speaker dovesse cadere in acqua: la certificazione IP67 lo rende impermeabile al 100%.

Con uno sconto pazzesco che porta il prezzo quasi alla metà, il JBL Clip 4 costa oggi solo 37,99 €. Il suo punto di forza è quindi questo, oltre all’estrema trasportabilità, all’impermeabilità e alla compattezza.