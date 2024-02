Il Pixel 8 Pro di Google è MOSTRUOSO e oggi costa poco su Amazon

Scegli oggi il top di gamma assoluto, insieme a pochi altri modelli, del mondo Android e non solo. Il Google Pixel 8 Pro è tornato in lieve sconto su Amazon con un prezzo davvero ottimo, per il piacere di chi voleva un vero mostro dotato di un comparto fotografico top, batteria inesauribile e schermo senza precedenti.

Grazie all’offerta a tempo che oggi Amazon rende disponibile, c’è uno sconto del 6% che comporta un ulteriore riduzione. Rispetto al prezzo di listino, oggi il Google Pixel 8 Pro costa ben 160 € in meno, per un totale di 999 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione è veloce.

Google Pixel 8 Pro, le specifiche dello smartphone più potente

Con un fantastico display da 6,7″ in QHD, il Google Pixel 8 Pro mostra una luminosità senza precedenti essendo dunque uno dei più performanti. Il design è molto bello: si tratta di uno dei motivi principali per cui acquistarlo, visto che è differente rispetto a tutti gli altri smartphone.

La fotocamera, con tre sensori, mostra il principale da 48 MP che consente dunque di realizzare foto e video di alta qualità. La batteria da 5000 mAh assicura l’intera giornata di autonomia.

In conclusione, non mancano i motivi per cui acquistare questo smartphone a dispetto della concorrenza. Il Google Pixel 8 Pro offre innanzitutto una versione molto particolare del sistema operativo Android, basata su un’esperienza totalmente differente. Le foto e i video sono incredibili, così come l’autonomia della batteria. Oltre a tutto questo poi c’è l’aspetto che riguarda il prezzo finale, oggi inferiore di 160 € rispetto al prezzo di lancio.

Il Pixel 8 Pro arriva su Amazon con l’offerta a tempo di oggi che riduce il 6% e porta il costo finale a soli 999 €. La spedizione potrebbe essere già domani a casa vostra e con due anni di garanzia.

