Il POCO F4 GT 5G è lo smartphone rivelazione, il prezzo è INCREDIBILE

Il POCO F4 GT 5G è in promozione durante le offerte di primavera di Amazon. Lo smartphone con a bordo un processore Snapdragon questa volta tocca un prezzo davvero incredibile, un motivo in più per portarlo a casa senza pensarci due volte.

Perfetto per chi non vuole spendere troppo avendo comunque prestazioni altissime, il POCO F4 GT 5G è in grado di offrire e svariate peculiarità. Scatta foto eccezionali, dura tanto e soprattutto si ricarica in brevissimo tempo. Oggi costa solo 329,90 € grazie al 25% di sconto delle offerte di primavera.

Compra subito su Amazon il POCO F4 GT 5G, costa il 25% in meno

Il display di questo magnifico smartphone è da 6,67″ a 120 Hz e con risoluzione in FHD+, alimentato alla grande da un un processore Snapdragon 8 Gen 1 e da ben 4700 mAh di batteria. Quest’ultima si ricarica in poco più di 20 minuti grazie all’HyperCharge a 120W. La rapidità è assicurata dalla memoria RAM da 8 GB e anche dalla velocissima memoria interna da 128 GB.

La tripla fotocamera da 64 MP assicura scatti di altissimo livello con l’aiuto dell’IA e c’è anche l’ausilio di Alexa.

Questo splendido smartphone è consigliato a tutti coloro che vogliono avere un top di gamma nascosto in un prodotto che costa poco. “POCO” è anche il nome ma la potenza è tanta, tantissima. Il punto di forza assoluto è appunto il processore, in grado di spingere al massimo questo smartphone ma soprattutto di farlo durare tanto in collaborazione con la performante batteria. Il nuovo F4 GT 5G è inoltre perfetto per chi ama immortalare i propri momenti siccome il fiore all’occhiello è la sua tripla fotocamera.

Con lo sconto del 25% e quindi con un risparmio di ben 112 €, le offerte di primavera consentono l’acquisto di questo terminale per 329,90 €. I due anni di garanzia di Amazon coprono qualsiasi problema e c’è anche la spedizione in un giorno.