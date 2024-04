Il POCO M6 Pro ha un display in 1,5K e OGGI costa 100 EURO in meno

La voglia di cambiare smartphone sale ancora di più quando si nota uno sconto del genere su Amazon: oggi il POCO M6 Pro è in sconto. Uno dei dispositivi più amati in assoluto torna quindi disponibile con un prezzo più accessibile del solito, siccome c’è il 23% di sconto.

Le sue peculiarità sono davvero tante, pur non costando troppo. Ha una tripla fotocamera, un ampio schermo, un ottimo processore ma soprattutto tanta memoria, sia per quanto concerne la RAM che per quanto riguarda l’archiviazione. Il POCO M6 Pro è un vero affare, ancor di più quando Amazon lo propone in esclusiva. Oggi la versione italiana colorata di blu costa infatti solo 199,90 € invece di 299,90 €. Ci sono due anni di garanzia a disposizione e anche la spedizione rapida entro 24 ore.

POCO M6 Pro, lo smartphone perfetto per tutti: ha tre fotocamere

Il POCO M6 Pro offre un display Flow AMOLED CrystalRes da 6,67″ con risoluzione in 1,5K, davvero un gioiello. La tripla fotocamera arriva fino a 64 MP con il sensore migliore dei tre e c’è all’interno un processore MediaTek Helio G99-Ultra. La memoria interna è addirittura da 512 GB mentre la memoria RAM aiuta la CPU con i suoi 12 GB.

Il punto assoluto di forza di questo smartphone è senza ombra di dubbio la sua potentissima batteria, un’unità che vanta al suo interno 5000 mAh. Molti utenti riferiscono di aver fatto durare questo prodotto addirittura due giorni con una sola carica. La tripla fotocamera funziona veramente bene e le prestazioni sono ottimali.

A tutto ciò si aggiunge il prezzo di vendita che, calando del 23%, tocca i 199,90 € con due anni di garanzia inclusi.