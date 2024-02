Il POCO X6 Pro è lo smartphone più acquistato su Amazon (-11%)

Scegliere lo smartphone valutando tutte le esigenze è fondamentale. Basarsi solo sull’estetica o sul marchio talvolta può portare ad un esborso economico eccessivo o magari ad acquistare un prodotto che risulti inutile sotto alcuni aspetti. Per questo motivo, proprio per abbracciare le esigenze di tutti con grande qualità e soprattutto con tutte le caratteristiche più ricercate, ecco che Amazon propone in sconto il POCO X6 Pro.

Dotato di un ampio schermo e di un processore performante, questo dispositivo ha anche una tripla fotocamera. Il suo prezzo, oggi in sconto dell’11%, garantisce un buon risparmio con 309,90 € da pagare.

POCO X6 Pro, lo smartphone con tripla fotocamera e display AMOLED

Il display è ampio 6,67″ con 120 Hz di refresh rate. Si tratta di un pannello AMOLED con risoluzione in 1,5K, per cui davvero fluido e definito.

La fotocamera è tripla e possiede un obiettivo principale da 64 MP con OIS. Per quanto concerne l’autonomia, ecco una batteria da 5100 mAh.

Queste sono le principali caratteristiche di uno smartphone che in molti spesso stentano a valutare come utile per le proprie esigenze. Riflettendo, si tratta di un marchio ormai molto noto, dotato peraltro delle migliori tecnologie. Con uno schermo così grande e limpido, una fotocamera di questo livello e soprattutto una batteria così performante, non ci sarebbe dunque alcuna ragione per non prenderlo in considerazione.

Il prezzo poi è ciò che serve per avere il verdetto finale: per soli 309,90 €, grazie allo sconto dell’11% di Amazon, bisogna assolutamente acquistarlo. Il POCO X6 Pro arriverà a casa vostra a partire da domani e con due anni di garanzia al seguito.

