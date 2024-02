Il potentissimo TABLET da 10 POLLICI a soli 70 EURO su Amazon

È incredibile l’offerta di Amazon oggi: il tablet Yestel da 10″ costa meno del solito. Con uno sconto del 26% attivo ora si scende a soli 73 €, complice anche la presenza del coupon del 5% che va applicato direttamente nella pagina di acquisto.

Già domani il tablet può arrivare a casa vostra, peraltro con due anni di garanzia. Ovviamente ci sono anche 30 giorni utili per il reso gratuito.

Il tablet di Yestel è fenomenale, ha 10 GB di RAM e Android 13

Dove lo trovate un tablet che costa praticamente 70 € e che include uno schermo da 10″ con a bordo Android 13? Soffermandoci proprio sul display, si tratta di un’unità in alta definizione che riproduce colori davvero bilanciati e fluidi, proprio come piace a chi ama guardare serie TV e film.

Oltre a questo il tablet di Yestel garantisce un ottimo hardware, siccome è dotato di un processore octa-core velocissimo, di 10 GB di RAM e di una memoria interna da 64 GB. Insieme alla batteria, un’unità da 6000 mAh, questo comparto è dunque il vero punto di forza per cui bisogna acquistare il tablet. Sono disponibili anche due fotocamere, rispettivamente da 8 MP sul retro e da 5 MP sul frontale.

Diventa riduttivo dire qual è l’aspetto principale per cui acquistare questo splendido tablet di Yestel. Di certo il punto forte, oltre all’ampio display e al sistema operativo di penultima generazione, sta nel prezzo di vendita che mai e poi mai qualcuno potrebbe pensare di attribuire ad un tablet così interessante.

Complice la volontà del marchio di stupire e di battere la concorrenza, il prodotto dotato di una custodia color oro in regalo, una pellicola protettiva e un caricatore da muro, costa oggi il 26% in meno. In più l’azienda aggiunge un piccolo coupon del 5% aggiuntivo, che porta dunque il prezzo finale a soli 73 €. Già a partire da domani potrebbe essere a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.