Il power bank MagSafe è il compagno ideale per il tuo iPhone

Se hai un iPhone con supporto alla tecnologia MagSafe, allora questa dovrebbe essere per te una di quelle offerte imperdibili. Il power bank MagSafe di INIU da 10.000mAh si aggancia magneticamente al retro del tuo dispositivo per ricaricarlo in qualsiasi momento. Questo utilissimo gadget di solito costa 36,99 euro, ma oggi – grazie allo sconto del 30% tramite coupon – lo paghi solo 25,89 euro. E la spedizione è inclusa.

Ricarica wireless per il tuo iPhone, ovunque: il power bank MagSafe di INIU è in promo su Amazon

Il protagonista di questo articolo è un power bank magnetico da 10.000mAh progettato per ricaricare comodamente e wireless il tuo iPhone 12, 13, 14 o 15. Con un design compatto e leggero, questo “lingotto d’energia” è l’accessorio perfetto per chi è sempre in movimento e necessita di una ricarica rapida e affidabile del proprio smartphone.

Come già anticipato, questo accessorio si aggancia magneticamente al tuo iPhone grazie alla tecnologia MagSafe, offrendo una ricarica wireless senza fili e senza cavi. Potrai ricaricare il tuo smartphone in modo sicuro e veloce, ovunque tu sia. Con una capacità di 10.000mAh, questo power bank è in grado di ricaricare completamente il tuo iPhone fino a due volte. La potenza di uscita è di 20W e garantisce una ricarica rapida e efficiente.

Oltre a ricaricare i dispositivi Apple con MagSafe, il power bank INIU è compatibile con una vasta gamma di smartphone e tablet Android. Proprio così, potrai ricaricare il tuo dispositivo utilizzando il cavo USB-C in dotazione. Qui la versatilità è un must.

Un aspetto fondamentale è la sicurezza. Il power bank INIU può contare su diverse protezioni di sicurezza che lo rendono sicuro da utilizzare. Tanto il gadget quanto il dispositivo in carica sono protetti da cortocircuiti, surriscaldamenti e sovraccarichi.