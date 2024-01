Il prezzo della FRIGGITRICE ad aria da 5,5 litri migliori scende del 33%

Se siete amanti del mangiar sano e soprattutto non vi piace perdere troppo tempo in cucina, ecco a voi il prodotto perfetto: la friggitrice Airy Fryer XXL di Ariete. L’elettrodomestico più desiderato di questi ultimi anni si manifesta su Amazon in questa versione molto bene equipaggiata.

Avere a disposizione una friggitrice ad aria calda con questa capienza e soprattutto con questa potenza non è semplice ad un prezzo così contenuto. Grazie ad Amazon infatti il prodotto di Ariete ha oggi un prezzo di 79,99 €, merito dello sconto del 33% applicato.

Con un costo inferiore agli 80 €, la friggitrice di Ariete è un best-buy

Dalla forma molto comune, ovalizzata ma piatta nella parte superiore dove ospita il display LED con i comandi soft touch, questa friggitrice è davvero bella da vedere. Oltre ad essere bella è anche funzionale, grazie alle sue 7 modalità di cottura. Riesci ad arrivare ad una temperatura massima di 200° e può contenere fino a 5,5 litri al suo interno.

Il cestello è facilmente rimovibile per essere lavato anche in lavastoviglie. La sua tecnologia consente di non disperdere in casa fumo e odori. Cucinare in maniera salutare sarà un piacere e a prova di incapaci.

Tutte queste specifiche tecniche portano ad una conclusione finale ormai nota: bisogna assolutamente sfruttare lo sconto e portare a casa la friggitrice. Questo prodotto di Ariete si conferma ancora una volta uno dei più amati, soprattutto dando uno sguardo alle votazioni nella sua pagina d’acquisto.

Una friggitrice ad aria oggi è presente in tutte le cucine e non per un mistero; è in grado di abbreviare i tempi di cottura e preparazione generale di ogni cibo. Mangiare salutare sarà più semplice spendendo solo 79,99 € grazie al 33% di sconto applicato da Amazon.

