Il rasoio Braun regolabarba è in sconto, su Amazon costa 40 EURO

Curare il proprio corpo è fondamentale e su Amazon potete trovare tutti gli accessori e i dispositivi che fanno al caso vostro. Oggi il prodotto migliore per quanto riguarda la regolazione di barba, capelli e peli sul corpo è senza ombra di dubbio il rasoio di Braun, più precisamente il modello 10 in 1.

Questo dispositivo, in grado di sviluppare una grande autonomia e soprattutto di fungere anche da idea regalo, oggi è disponibile sul sito e-commerce in sconto. Il rasoio elettrico di Braun costa infatti il 7% in meno rispetto all’ultimo ribasso effettuato, per arrivare ad un prezzo finale di 41,99 €. Oltre ad avere due anni di garanzia, presenta anche la possibilità di arrivare entro domani a casa vostra.

Rasoio elettrico Braun in sconto, ecco le sue specifiche

Questo rasoio, che potrebbe essere tranquillamente definito un regolabarba per uomo, offre una rasatura completa che va in realtà dalla testa ai piedi. Il tutto avviene con l’ausilio di accessori dedicati alla rifinitura di barba, orecchie, naso, taglio dei capelli e depilazione. Dotato di lama affilata in acciaio inox, per una rasatura rapida e precisa, si adatta a diverse lunghezze di peli grazie ai pettini fissi da 1 e 3 mm e ai pettini scorrevoli da barba che misurano da 3 a 21 mm.

La sua durata nel tempo è garantita dalla potente batteria agli ioni di litio che vanta infatti un’autonomia di ben 100 minuti senza fili. Nel caso in cui dovesse essere scarico, potrete utilizzarlo tranquillamente con il filo.

In scatola trovate tutte le testine e anche una pratica custodia per portarlo con voi magari in viaggio.

Oggi questo rasoio su Amazon vede il suo prezzo scendere del 7%, in favore di un costo finale di soli 41,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.