Il rasoio PHILIPS OneBlade finalmente al MINIMO STORICO su Amazon

Il rasoio che tutti amano è disponibile oggi su Amazon con un ribasso importante sul prezzo finale grazie alle offerte di primavera. Il Philips OneBlade, utile per tagliare la barba ma anche per radere i peli del corpo, è un top di gamma.

Lo sconto del 29% comporta un risparmio notevole: il prezzo finale del Philips OneBlade equivale a soli 34,99 € con due anni di garanzia.

Il rasoio di Philips è il migliore per i peli del corpo: su Amazon scende del 29%

Progettato per tagliare la barba con la sua tecnologia OneBlade, questo rasoio di Philips fa muovere la sua lama 12.000 volte al minuto. Sono diverse le testine e i pettini disponibili in confezione per regolare al meglio il taglio.

Quante volte poi è capitato di depilarsi il corpo e di tagliarsi accidentalmente con il proprio rasoio di fiducia? Con questo Philips OneBlade tutto ciò è impossibile. Il prodotto è infatti espressamente pensato per questo tipo di utilizzo. Il suo punto di forza è proprio quello di lasciare la pelle liscia senza andare ad intaccarla minimamente. C’è infatti un sistema di protezione della pelle che va ad influire soprattutto nelle aree più sensibili. L’altro grande punto di forza è la durata della lama in acciaio che non perde mai la sua qualità.

Con uno sconto così importante grazie alle offerte di primavera, anche il prezzo diventa una punta di diamante di questo rasoio. Il 29% in meno consente infatti di acquistarlo per 34,99 €, prezzo finale che non farà altro che aumentare le vendite che già lo scorso mese sono state tantissime su Amazon. Basta attendere un giorno per riceverlo a casa e con due anni di garanzia.