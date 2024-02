Il Realme Narzo 50 ACQUISTATO in massa su Amazon, costa 129 EURO

Bello, molto grande e dotato di tripla fotocamera: sono questi i punti fondamentali che contraddistinguono il Realme Narzo 50. Uno degli smartphone più amati del momento è oggi disponibile in sconto su Amazon con un’offerta a tempo.

Dotato di un ottimo display e di un design che sembra rassomigliare quello di un top di gamma, il telefono è stato uno dei più venduti negli ultimi mesi.

Basta affidarsi al 9% di sconto per averlo oggi a soli 129,99 €: si tratta di ben 50 € di sconto rispetto al prezzo originale.

Realme Narzo 50 con tripla fotocamera AI e specifiche al top

L’estetica è di gran rilievo, basata su linee smussate in prossimità degli angoli e con un’ottima ergonomia. Il Realme Narzo 50 si tiene davvero bene in mano ed ha uno schermo bellissimo, un’unità da 6,6″ con risoluzione in full HD+.

Oltre a questo, è in possesso di 128 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e di una stupenda fotocamera tripla. Con i suoi 50 MP e con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, gli scatti saranno fenomenali, aspetto che risulta certamente un motivo in più per acquistare il prodotto.

Trovare uno smartphone di questo genere ad un prezzo così basso è davvero ottimo, siccome garantisce un gran risparmio. Proprio di risparmio si può parlare anche quando si sceglie un prodotto così al posto di un top di gamma: possiede ottime caratteristiche che nel 75% dei casi non fanno rimpiangere la scelta di aver evitato una spesa più alta.

Il Realme Narzo 50 è un portento in termini di prezzo ma anche di prestazioni grazie ad un ottimo hardware ed è molto buono dal punto di vista multimediale. Lo smartphone è disponibile oggi con il 9% di sconto e per un costo totale di 129,99 €. La garanzia è di due anni e la spedizione arriverà in due giorni.

