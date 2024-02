Il regalo di Amazon è una PlayStation 5 SLIM, il prezzo oggi è FOLLIA

La PlayStation 5 oggi è in sconto su Amazon con la sua versione di ultima generazione, ovvero la Slim. Il nuovo modello di Sony, apprezzatissimo dagli utenti grazie al suo design più compatto e moderno, torna con un prezzo favoloso, diventando il più venduto.

La PlayStation 5 Slim oggi scende del 14% e tocca la cifra di soli 474 €, con uno sconto di 75 € rispetto al prezzo di listino. Già domani potrebbe essere a casa vostra portando con sé un controller e due anni di garanzia.

La PlayStation 5 Slim è in sconto: è bellissima e performante

Il design è magnifico, così come le prestazioni che questa console offre. La PlayStation 5 Slim è un netto miglioramento in termini di estetica del modello principale principale, essendo più compatta e dunque semplice da posizionare in ogni tipo di posto.

La motivazione per cui acquistarla è dunque proprio questa: è piccola e potente, senza invidiare nulla alla PlayStation 5 base.

In conclusione, se già con il modello standard della PlayStation 5 gli utenti si ritenevano soddisfatti, non potrà essere che meglio con questa nuova versione. La comodità di poter occupare una superficie minore, quasi andandola a nascondere, è una vera opportunità per chi non ama l’ingombro della versione originale. Il modello Slim è infatti un capolavoro di estetica ma quello che porta gli utenti oggi ad ad acquistarla subito è il super prezzo.

Da nessuna parte è possibile trovare un dispositivo di questo genere ad un costo così basso, peraltro con la garanzia di Amazon e con la spedizione veloce. Grazie allo sconto del 14%, il prezzo finale è di soli 474 € con due anni di garanzia e con spedizione già a partire da domani. Ricordiamo chiaramente che in dotazione arriva un solo controller.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.