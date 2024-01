Il robot aspirapolvere che ti sostituisce costa meno di 90 EURO

Si sta sviluppando sempre di più il fenomeno dei robot aspirapolvere, quelli che in casa si occupano delle pulizie senza che gli utenti debbano mettere mano. In realtà l’unica mano che dovranno adoperare sarà quella utile per aprire l’applicazione ufficiale e impostare le modalità e gli orari di pulizia.

Il robot, un Conga 999 Origin Genesis di Cecotec, è stato probabilmente il più acquistato delle ultime settimane grazie soprattutto al suo prezzo di vendita. L’offerta a tempo oggi disponibile su Amazon permette a tutti di acquistarlo con il 9% di sconto per un totale di 89,90 €. La spedizione arriverà in due giorni a casa vostra e ci saranno anche i due anni di garanzia canonici.

Con un prezzo assurdo, ecco il robot di Cecotec: si tratta del Conga 999 Origin

Il design circolare e la sporgenza delle spazzole laterali, consentono a questo robot di arrivare veramente ovunque e di aspirare qualsiasi cosa con la sua potenza da 1000 Pa. L’autonomia è da 120 minuti, per cui state tranquilli: pulirà l’intero ambiente selezionato. La tecnologia di navigazione autonoma gli consente di rilevare gli ostacoli e di prevedere cadute in zone che hanno diversi livelli di altezza.

A primo impatto può sembrare assurdo, ma per meno di 100 € si può portare a casa un prodotto di questa qualità. Il robot Conga 999 Origin di Cecotec è un aspirapolvere davvero performante come si può vedere dalle specifiche ed è per questo che in molti lo hanno acquistato.

Avere a disposizione un prodotto con tutta questa autonomia, governabile tramite applicazione e soprattutto in grado di offrire ottime prestazioni, è un privilegio. Il 9% di sconto consentirà a tutti di portarlo a casa per 89,90 € invece che a 159 €. Ci saranno due anni di garanzia disponibili e ci vorranno al massimo un paio di giorni per riceverlo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.