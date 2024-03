Il robot aspirapolvere con ALEXA costa la metà, il regalo di Amazon

La pulizia di casa spesso mette in ansia le persone, soprattutto quando terminata la giornata lavorativa bisogna mettersi all’opera. Oggi la grande offerta di Amazon propone un robot aspirapolvere in grado di lavare anche il pavimento che tutti stanno valutando viste le sue caratteristiche.

Quello di Laresar è un prodotto eccezionale che si basa fortemente sulla qualità. Potente, intelligente e soprattutto poco costoso rispetto agli altri, è sicuramente il robot che fa al caso di tutti.

Lo sconto del 46% oggi disponibile su Amazon garantisce un prezzo di 151,99 € con due anni di garanzia e con spedizione veloce.

Con questo prezzo il robot aspirapolvere è un regalo: lava anche il pavimento

Il robot aspirapolvere di Laresar la solita forma tonda e sottile, contornata da sensori utili per individuare gli ostacoli da evitare sul pavimento. Grazie all’applicazione ufficiale e al funzionamento con Alexa, garantisce un’integrazione perfetta con le idee degli utenti. Riesce ad avere una potenza discreta con i suoi 4500 pa, un’ottima autonomia, circa 180 minuti, e soprattutto tanta versatilità lavando anche il pavimento. È presente infatti una vaschetta da riempire appositamente con l’acqua.

La pulizia dell’intero ambiente domestico passa quindi attraverso questo spettacolare robot di Laresar. L’azienda ha costruito un vero e proprio gioiello, un prodotto in grado di mettere in campo tutte le sue caratteristiche davvero top pur costando pochissimo. Lava il pavimento, aspira alla sporcizia e non ha bisogno della presenza di persone in casa: davvero l’ideale per chiunque.

Con lo sconto del 46% ecco una diminuzione del prezzo di 128 €, per un prezzo totale finale di 151,99 €. Sono due gli anni di garanzia con la spedizione che già domani può essere a casa vostra.