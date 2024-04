Il Roborock Q7 Max è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che offre una sorprendete combinazione di potenza d’aspirazione, navigazione intelligente e funzioni avanzate per una pulizia domestica completa ed efficiente. Oggi lo puoi acquistare a soli 322 euro su eBay inserendo il codice XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento.

Con il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Roborock la tua casa viene pulita con potenza e precisione

Con una potenza di aspirazione di 4200Pa, il Q7 Max è in grado di catturare polvere, peli di animali domestici, briciole e detriti di ogni tipo con facilità. La potenza di aspirazione si regola automaticamente in base al tipo di superficie, aumentando sui tappeti per una pulizia più profonda.

Il robot aspirapolvere utilizza la tecnologia di navigazione LiDAR per mappare con precisione la tua casa, creando una mappa virtuale che gli permette di muoversi in modo efficiente e di evitare ostacoli. La mappatura multi-livello consente al robot di memorizzare le mappe di più piani, ideale per case su più piani.

Il Q7 Max è dotato di una serie di funzioni avanzate che lo rendono un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo. Tra queste:

È possibile creare zone vietate e barriere virtuali nell’app Roborock per impedire al robot di accedere a determinate aree della casa.

nell’app Roborock per impedire al robot di accedere a determinate aree della casa. L’utente può scegliere di pulire stanze specifiche o l’intera casa in base alle proprie esigenze.

È possibile programmare il robot per la pulizia in orari specifici, in modo da avere la casa pulita quando si desidera.

Il robot è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home, per un controllo ancora più comodo.

Il Q7 Max, poi, è dotato di un sistema di lavaggio intelligente che consente di controllare la quantità di acqua erogata durante la pulizia. Il panno in dotazione è in microfibra e può essere lavato in lavatrice per una facile manutenzione.

Per quanto riguarda infine il design, è compatto e minimale e permette al robot di adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente domestico.