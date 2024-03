Il robot ASPIRAPOLVERE perfetto costa 110€ in meno su Amazon

Amazon corre in aiuto di chi svolge le faccende di casa aspirando sporcizia dal pavimento e lavandolo quotidianamente: ecco in sconto il robot aspirapolvere Lefant M1. Questo dispositivo, pronto a scorrazzare per casa non lasciando nulla sul terreno e facendo scintillare ogni singola mattonella, è dotato di peculiarità importanti, come la mappatura dell’area, una batteria performante e anche una potente aspirazione.

Il robot in questione oggi gode di un’offerta offerta a tempo che decurta dal prezzo ufficiale il 25%: costa solo 179,99 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione avviene in un giorno.

Il robot di Lefant è uno dei più amati, il suo prezzo è unico

Dal solito design circolare, il robot Lefant M1 è in grado di effettuare una mappatura completa della casa, conoscendo così centimetro centimetro l’area in cui opera. I suoi sensori gli consentono di evitare gli ostacoli lasciati sul pavimento e la sua spazzola riesce a tirare via qualsiasi granello di sporcizia. Essendo dotato di un serbatoio d’acqua da 160 ml, può anche lavare il pavimento erogando acqua in maniera uniforme.

La potenza di aspirazione è di 4000 pa, più che sufficienti a lasciare il pavimento pulito dai peli, dalle briciole e da tutto ciò che vi si deposita. Il punto di forza assoluto è certamente la batteria, che infatti garantisce ben 150 minuti di autonomia.

Trovare un robot aspirapolvere che lavi anche il pavimento a questo prezzo è totalmente impossibile tranne quando c’è Lefant. Il suo M1 è secondo diversi utenti il miglior robot in assoluto, siccome concilia caratteristiche super interessanti ed elaborate con un prezzo bassissimo. Il vero punto di forza, oltre alla potenza e alla batteria, è anche il rapporto tra qualità e prezzo.

Chi vuole portare a casa questo aspirapolvere intelligente, può farlo oggi sfruttando il 25% di sconto su Amazon con l’offerta a tempo. È in questo modo che il prezzo scende a soli 179,99 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.