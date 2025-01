Il router diventa velocissimo con il Wi-Fi 7; scopri l’offerta per averlo

Se vuoi avere la connessione internet più veloce è necessario sfruttare gli standard tecnologici più moderni, come quelli integrati nel router Iliadbox. Si tratta, infatti, dell’unico router che supporta la tecnologia Wi-Fi 7, regalando una velocità e una stabilità senza precedenti per navigare, scaricare, lavorare e giocare online senza problemi. Il router è incluso in comodato d’uso gratuito nell’offerta fibra di Iliad in promozione a 21,99€ al mese per sempre.

Perché l’Iliadbox è il router più veloce

A determinare le prestazioni eccellenti dell’Iliadbox è il supporto del più recente standard tecnologico di questo settore: il Wi-Fi 7. Si tratta, infatti, della tecnologia che migliora la velocità di connessione permettendo di scaricare file pesanti in pochi secondi, guardare video ad altissima risoluzione senza buffering, di giocare online senza lag e seguire corsi live o partecipare a call di lavoro senza interruzioni o problemi di segnale. Tutto contemporaneamente tenendo connessi tutti i dispositivi presenti in casa.

Inoltre il Wi-Fi 7 mantiene stabili le connessioni permettendo di connettersi alla rete in maniera affidabile da qualunque angolo della casa. In questo modo tutte le stanze sono raggiunte dal miglior segnale disponibile, migliorando l’esperienza di navigazione per tutta la famiglia. A migliorare ulteriormente la convenienza di ricorrere all’Iliadbox c’è il risparmio energetico. Anche grazie al Wi-Fi 7, infatti, i consumi sono ridotti permettendo di risparmiare sulle bollette.

Il router è incluso nel canone mensile di 25,99€ al mese dell’offerta Iliad per la fibra ottica, con il prezzo che può arrivare a 21,99€ al mese per gli utenti che hanno un’offerta mobile attiva. Inoltre nel canone mensile sono incluse le chiamate illimitate in Italia e in più di 60 Paesi esteri e la possibilità di gestire la connessione tramite l’app mobile Iliadbox connect. Dall’app è possibile configurare la rete, monitorare i dispositivi connessi e creare profili per ogni componente della famiglia così da pianificare gli orari di accesso alla rete.