Il router TP-Link che ANNULLA i problemi di rete crolla su Amazon

Bisogna essere pronti ad ogni evenienza quando si necessita di una connessione ad Internet ed è per tale motivo che oggi Amazon fornisce un assist al suo pubblico. Un router compatibile anche con la tecnologia 4G LTE è disponibile in sconto. Il TP-Link MR110 è uno dei migliori in termini di versatilità e infatti è stato acquistato da migliaia di utenti in questi mesi.

Il suo design pulito e la sua facilità in termini di configurazione, lo rendono uno dei migliori router in circolazione. Il prezzo scende dell’8% e si ferma a 58,99 € con due anni di garanzia.

Il router di TP-Link è 4G LTE, arriva fino a 32 dispositivi

Questo router torna in sconto e porta con sé caratteristiche eccezionali come la possibilità di collegare fino a 32 dispositivi insieme. Oltre ad essere un modem normale, include anche un vano per una scheda SIM 4G. Il punto di forza infatti è proprio questo, ovvero la grande versatilità.

Il grande punto di forza di questo modem o router che sia, sta certamente nella sua versatilità. Chiunque volesse avere a disposizione una doppia opportunità, deve portare a casa il prodotto di TP-Link. Nel momento in cui non si dovesse avere rete domestica, si può inserire una scheda SIM 4G per amplificare il suo segnale Internet mobile in tutta la casa, come se ci fosse il Wi-Fi domestico.

Il vantaggio è proprio questo, ma c’è anche il prezzo dalla sua parte: con l’8% di sconto, Amazon propone il router a soli 58,99 € e con due anni di garanzia.