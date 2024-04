Il Samsung Galaxy A15 costa meno su eBay, la promo sottrae 185 EURO

È periodo di grandi offerte su eBay, il sito e-commerce che ha dato i natali a tale ambito ormai diversi anni anni fa. Tra i prodotti più in voga in questo momento c’è un piccolo gioiellino di casa Samsung, ovvero il Galaxy A15. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e al prezzo disponibile oggi, sta andando letteralmente a ruba in queste ore.

Su eBay infatti è in vigore un’iniziativa molto famosa, ovvero quella denominata “Più spendi, più guadagni“. Conquista gli utenti riescono a risparmiare sensibilmente, basta inserire il codice sconto “PSPRAPR24” nel box dedicato in fase di pagamento e il prezzo crolla ulteriormente.

Il Galaxy A15 di Samsung, che vanta anche una tripla fotocamera, arriva così a soli 124,79 € grazie alla somma tra il 58% di sconto e il codice inserito. Da notare i feedback del venditore, un assiduo di eBay, che ha raccolto il 100% di votazioni positive.

Galaxy A15 con tre fotocamere, il gioiellino di Samsung regalato da eBay

Come ogni smartphone di Samsung, il fattore predominante è certamente il display su questo Galaxy A15. Il pannello, ampio 6,5″ è di tipo Super AMOLED e mostra una densità pazzesca, fatta di colori e dettagli in ogni immagine e video riprodotti.

Ruotando lo smartphone, si finisce sul vero punto di forza, il motivo per cui consigliamo di acquistarlo: la tripla fotocamera. Questa tocca i 50 MP e consente di realizzare dei veri e propri capolavori fotografici. La tua hardware, il Galaxy A15 è molto preparato e lo dimostra con i suoi 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, oltre che con il processore Exynos. La punta di diamante del prodotto è la batteria: con 5000 mAh sembra non scaricarsi mai.

Oggi il prezzo del Samsung Galaxy A15 4G è di soli 124,79 €, basta inserire il codice sconto “PSPRAPR24“. Ci sono anche due anni di garanzia italiana.