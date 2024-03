Il Samsung Galaxy A54 ha 3 fotocamere ed è scontato di 200€

È bellissimo il Samsung Galaxy A54 5G o almeno così dicono tutti gli utenti che lo hanno acquistato. Di certo non c’è solo il design a contraddistinguere questo smartphone, ma anche le sue prestazioni che sembrano rassomigliare molto quelle di un top di gamma.

Il principale motivo per cui le persone lo acquistano ogni volta che scende di prezzo è questo: comprare un telefono del calibro del Galaxy A54 5G è un gran colpo. Oggi ci pensa Amazon a renderlo tale con lo sconto del 40% dovuto ad un venditore di terze parti estremamente affidabile.

È in questo modo che il prezzo scende praticamente di 200 € fermandosi a 297,99 € con spedizione veloce.

Il Samsung Galaxy A54 5G va a ruba su Amazon, le sue specifiche

Il display da 6,4″ in full HD+ Garantisce prestazioni eccezionali così come l’hardware che si basa anche su 8 GB di RAM. Effettivamente quando lo si utilizza sembra di avere tra le mani un Galaxy S24. La sua tripla fotocamera da 50 MP è il vero biglietto da visita: realizza scatti mozzafiato e video super nitidi. Per terminare, ecco una batteria da 5000 mAh.

Insieme a questo smartphone sono davvero in pochi ad offrire determinate specifiche e caratteristiche estetiche. Il Samsung Galaxy A54 5G è stato più volte identificato come il telefono perfetto per chi vuole un top di gamma senza spendere una cifra blu. Effettivamente non è semplice trovare tre fotocamere di questo livello e un display così performante a cifre del genere.

È estremamente consigliato per coloro che vogliono avere uno smartphone in grado di scattare grandi foto ma soprattutto di durare tanto ed offrire prestazioni di livello. Il Galaxy A54 5G costa solo 297 € su Amazon con il 40% di sconto e c’è anche la spedizione veloce. Sono sempre due gli anni di garanzia.