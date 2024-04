Il Samsung Galaxy S23 non ha rivali a questo prezzo (-410€)

Quella attiva in questo momento su Amazon è una promo a dir poco strepitosa. Il Samsung Galaxy S23 (con caricabatterie da 25W incluso) costa solo 629 euro, spedizione compresa. Come mai questo prezzo così allettante se quello di listino è di 1.039 euro? È tutto merito del doppio sconto proposto su Amazon: oltre a quello del 30% già applicato se ne ottiene un secondo di 100 euro utilizzando il codice GALAXY100 al momento del pagamento.

Il Samsung Galaxy S23 è uno smartphone che offre un ottimo equilibrio tra prestazioni, caratteristiche e prezzo. Oggi più che mai. Pur presentando dimensioni contenute rispetto ai suoi fratelli maggiori, l’S23 eccelle in praticamente tutti i campi.

Il design è compatto, con un corpo in alluminio Armor Frame e un retro in vetro Gorilla Glass 7 resistente. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz offre un’esperienza visiva fluida e immersiva, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali e per il gaming. Le cornici che lo circondano sono sottili e simmetriche, per un risultato finale decisamente premium.

Il motore del Galaxy S23 è il processore Snapdragon 8 Gen 2, uno dei chip più potenti e performanti sul mercato. Accompagnato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna, lo smartphone garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni attività, dal multitasking intenso ai giochi più gravosi.

Anche il comparto fotografico è di tutto rispetto. La fotocamera principale posteriore da 50MP con OIS garantisce scatti nitidi e dettagliati in ogni condizione di luce, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 12MP permette di catturare panorami mozzafiato o ampie scene con un’unica inquadratura. La fotocamera frontale da 10MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

La batteria da 3900mAh offre un’autonomia di tutto rispetto, arrivando tranquillamente a fine giornata con un uso intenso. Lo smartphone supporta la ricarica rapida da 25W e la ricarica wireless da 10W.

Infine, c’è da sottolineare che con l’ultimo aggiornamento lo smartphone ha fatto suo il pacchetto di funzioni Galaxy AI, fino a poche settimane fa una esclusiva della gamma S24. Un altro ottimo motivo per approfittare della promo odierna.