Il Samsung Galaxy Watch6 ti salva la VITA, oggi costa POCHISSIMO

L’era degli smartwatch ormai va avanti da qualche anno e anche gli utenti un tempo più schivi riguardo all’argomento, si sono convinti: vogliono un orologio smart. Quello perfetto da prendere e allacciare al polso è il Galaxy Watch6 di Samsung, un prodotto di altissimo livello oggi in super sconto su Amazon.

La sua estetica, ma soprattutto le sue prestazioni, lo rendono uno dei migliori nella sua categoria. Il vero punto di forza è la batteria ma quando si tratta di monitorare i parametri vitali e sportivi, non ci sono paragoni.

Il Galaxy Watch 6 di Samsung è un vero top, soprattutto in questa variante da 44 mm. Il suo display AMOLED garantisce una luminosità fuori dal comune e permette di leggere tutte le informazioni anche sotto la luce del sole più acuta. È in grado di tenere traccia sia del battito cardiaco che dell’ossigeno nel sangue, così come del sonno e di tutte le sue fasi ma anche dello stress e della massa corporea.

Tutte le attività fitness sono tracciabili, anche in acqua siccome è impermeabile fino a grandi profondità. Ovviamente ricevere notifiche da tutte le applicazioni e rispondere alle chiamate e una pura formalità.

Oggi su Amazon grazie al 26% di sconto è possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch6 per soli 259 € con due anni di garanzia e con spedizione veloce inclusa nel prezzo.