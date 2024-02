Il Samsung Galaxy Z Flip6 spunta in rete con una novità attesissima

Il momento attuale è frutto del grande hype che ha generato la nuova serie Galaxy S24 lanciata da Samsung circa 15 giorni fa. Allo stesso tempo la vita va avanti ed anche i progetti dell’azienda ed è per questo che già si parla di ciò che verrà. Sono arrivate pertanto nuove notizie in merito ad uno dei pieghevoli del colosso, il Galaxy Z Flip. Più in particolare il discorso ha riguardato il prossimo modello, lo Z Flip6 di cui si comincia a discutere animatamente.

Ormai da qualche anno a questa parte i telefoni pieghevoli a conchiglia di Samsung stanno raccogliendo tante critiche, sia positive che negative. Tra queste ultime un grosso problema è rappresentato dalle batterie. Queste, secondo molti troppo piccole rispetto al telefono, comportano mancanze in termini di autonomia. Proprio in merito a questo, ecco che arriva qualche nuova indiscrezione.

Il Galaxy Z Flip6 potrebbe finalmente avere una batteria più grande, anche se di poco

Una fonte molto nota nell’ambiente Samsung, ha riferito che l’azienda starebbe testando una batteria più grande nel Galaxy Z Flip 6. Da non dimenticare che Samsung utilizza un design a doppia batteria nei suoi pieghevoli, proprio a causa della divisione tra parte superiore ed inferiore del terminale.

La fonte afferma che il prossimo Z Flip 6 è stato testato con una batteria da 1.097 mAh e una batteria da 2.790 mAh, per una capacità totale di 3.880 mAh. Ciò lascia dunque pensare che Samsung potrebbe parlare di un prodotto con a bordo una batteria da 4.000 mAh.

Tutto ciò alla luce di quanto fatto con il modello attualmente sul mercato, ovvero lo Z Flip5. Il colosso parla in questo caso di uno smartphone con una batteria batteria da 3.700 mAh, mentre singolarmente ci sono al suo interno due unità rispettivamente da 971 mAh e 2.620 mAh, per cui il totale corrisponde a 3.591 mAh.

La speranza è che la nuova edizione del pieghevole a conchiglia fornisca quel pizzico di autonomia in più che lo renderebbe finalmente un valido concorrente per gli altri dispositivi.