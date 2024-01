Samsung pensa al futuro: pronto uno Z Flip pieghevole su entrambi i lati

La grande innovazione è certamente l’obiettivo principale di un colosso come Samsung, che in questi giorni si sta distinguendo particolarmente. La sua presenza al CES 2024 di Las Vegas sta dando tanto materiale ai giornalisti in quanto le novità presentate sono davvero molte.

Partendo dall’intelligenza artificiale dei robot fino ad arrivare alle nuove smart TV, l’azienda ha scelto di presentare molte nuove tecnologie. Queste, mostrate al pubblico anche sotto forma di alcuni prototipi, hanno lasciato molto stupore.

Un dispositivo in particolare avrebbe sorpreso per via della sua idea: si tratterebbe di una versione rivisitata di uno smartphone che potrebbe prossimamente far parte della gamma Z Flip. Il tutto però questa volta si svolgerebbe letteralmente alla rovescia, con la piega del display che potrebbe essere sfruttata in due direzioni.

Samsung pensa al lancio di uno smartphone pieghevole su due lati

Da qualche giorno non si parla d’altro: al CES 2024 di Las Vegas è stato presentato da Samsung un dispositivo che prende il nome di In&Out Flip. Con uno schermo pieghevole prodotto, manco a dirlo, da Samsung Display, il nuovo In&Out Flip è un telefono che si piega a 360 gradi.

Ciò sta a significare che, a differenza dei tradizionali dispositivi foldable a cui Samsung ci ha abituati, in grado di aprirsi e chiudersi normalmente, questo si apre completamente, anche dal lato opposto.

In questo modo viene totalmente meno la necessità di fornire lo smartphone di uno schermo esterno aggiuntivo. Sarà infatti lo stesso display pieghevole principale a piegarsi verso l’esterno. L’idea di Samsung è quella di conferire un livello di eleganza superiore proprio utilizzando un solo schermo, così da rendere il prodotto prodotto più sottile.

Si tratta quindi di una grande alternativa fornita al consumatore che preferisce gli smartphone tradizionali proprio per via dello spessore inferiore. Al momento non si sa nulla in merito alla sua commercializzazione.