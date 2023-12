Il segreto per vedere la TV Svizzera in streaming dall'Italia

Vedere la TV svizzera dall’Italia. La soluzione è alla portata di tutti: basta utilizzare una VPN che consenta di geolocalizzare il proprio IP in Svizzera, garantendo, nello stesso tempo, una connessione sempre stabile e veloce in tutti i contesti di utilizzo.

In questo modo, è possibile accedere ai canali della TV svizzera disponibili in streaming. Ad esempio, è possibile vedere la programmazione della RSI (emittente svizzera in lingua italiana) che trasmette i suoi programmi anche in streaming (basta collegarsi al sito ufficiale rsi.ch).

Per vedere la TV svizzera dall’Italia è possibile affidarsi a ExpressVPN. Il servizio, una delle migliori VPN sul mercato, ha diversi server in Svizzera e, quindi, consente ai suoi utenti di geolocalizzare l’IP nel Paese. Da notare che ExpressVPN è presente con server in ben 105 Paesi.

Attualmente, la VPN è disponibile in offerta. L’abbonamento annuale è scontato del 49% e include 3 mesi gratis, per una spesa complessiva di 6,24 euro al mese. Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili tramite il sito ufficiale di ExpressVPN.

Con ExpressVPN è possibile guardare la TV svizzera dall’Italia

ExpressVPN è una delle migliori VPN sul mercato, garantendo ai suoi utenti una connessione illimitata e sicura, grazie alla protezione della crittografia, e una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online. Il network composto da migliaia di server sparsi in 105 Paesi, inoltre, consente di spostare il proprio IP in un altro Paese in modo molto semplice.

Con la promozione in corso, ExpressVPN è disponibile con un costo di 6,24 euro al mese. L’abbonamento annuale è scontato del 49% e include ben 3 mesi gratis, per un accesso illimitato alla VPN per ben 15 mesi. La promozione prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi, e una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

