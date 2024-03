Il sorprendente MONITOR da 27" QHD che tutti acquistano oggi è in PROMO

Uno dei monitor più sorprendenti del momento arriva in sconto e rappresenta una grande possibilità per chi ne stava cercando uno. Direttamente su Amazon oggi il Koorui da 27″ può essere acquistato con il 10% di sconto siccome c’è un’offerta a tempo disponibile.

Il celebre sito e-commerce garantisce quindi un buon ribasso, una ulteriore aggiunta rispetto allo sconto già applicato in precedenza. Il monitor costa infatti solo 189,99 € e comprende due anni di garanzia con spedizione rapida.

Con questo monitor di Koorui si può anche giocare

Esteticamente impeccabile e super prestante dal punto di vista delle sue funzionalità e della resa grafica, questo monitor è uno dei migliori ad oggi su Amazon. Offre una risoluzione in QHD e una frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz. Si tratta di caratteristiche perfette anche per chi ama il gaming. Tutto diventa ancor più gradevole grazie ai 27″ di ampiezza e alla presenza della tecnologia HDR 10.

Gli utenti che hanno già avuto modo di utilizzare questo fantastico monitor, lo definiscono uno dei più fluidi che abbiano mai provato. Effettivamente è sorprendente, in quanto a questo prezzo è impossibile trovare uno schermo così performante e soprattutto ben realizzato in termini di materiali. Il prodotto di Koorui è la vera sorpresa del mercato oggi su Amazon in quanto ha un punto di forza che batte nettamente la concorrenza: il prezzo di vendita.

Sfruttando l’offerta a tempo sul sito e-commerce che garantisce il 10% di sconto, si porta a casa il monitor per soli 189,99 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione è garantita in tre giorni.