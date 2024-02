Il super monitor di MSI va A RUBA in queste ore, il prezzo è FANTASTICO

Gli utenti che volevano il monitor per il loro computer desktop, possono essere accontentati oggi da Amazon: ecco a disposizione l’MSI Modern MD2712PW. Il dispositivo, da ben 27″ di ampiezza, è ritornato con un ottimo prezzo, quello che tutti stavano aspettando.

I suoi punti di forza sono certamente la grande qualità, fornita come sempre dal marchio MSI, e soprattutto la fluidità.

Grazie all’offerta lampo che consente uno sconto del 15%, il prezzo finale sarà di soli 179 €. Sono garantiti inoltre due anni di garanzia con spedizione rapida entro il fine settimana.

Un monitor da 27″ full HD, MSI ha realizzato un gran prodotto

Non si può desiderare di meglio: il monitor MSI Modern ha una diagonale da 27″ ed è davvero enorme. Tutto sembra ancora più bello poi quando entra in gioco il full HD, che su questo pannello IPS riesce a dare il meglio di sé. La fluidità è terreno fertile per tutti coloro che acquistano il prodotto, essendoci un refresh rate da 100 Hz. Ci sono anche degli altoparlanti integrati e il collegamento mediante USB-C.

È semplice capire dunque quali sono i punti di forza di questo monitor, diventato famosissimo negli anni. Il design è stupendo, le caratteristiche tecniche eccezionali e soprattutto c’è il marchio: MSI è da sempre sinonimo di grande garanzia, sia lato tecnico che di durabilità nel tempo.

Chi desidera un angolo di visione ampio, deve affidarsi assolutamente a questo MSI Modern, un vero e proprio schermo top di gamma. Un altro motivo per acquistarlo è la possibilità di regolarlo in quattro posizioni differenti.

Grazie ad Amazon che fornisce un’offerta a tempo del 15%, il prezzo scende a soli 179 € comprendendo anche due anni di garanzia. Chiaramente arriverà a casa vostra nel più breve tempo possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.