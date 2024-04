Il super NOTEBOOK in offerte a Pasqua è di ASUS ed ha un Ryzen 5

È questa la giornata perfetta per acquistare un nuovo computer portatile in quanto Amazon mette a disposizione l’ASUS Vivobook GO in promo. Il PC è uno dei migliori in quanto riesce ad unire caratteristiche tecniche eccezionali e un design da primo della classe.

Chi vuole avere semplicità nel trasporto, potenza e soprattutto un appagamento massimo per quanto riguarda l’estetica, deve assolutamente acquistarlo. Oggi Amazon propone il 39% di sconto su questa splendida macchina di ASUS, molto nota per via dei tanti acquisti fatti dagli utenti negli ultimi tempi.

Il prezzo finale corrisponde dunque a 429 € siccome c’è uno sconto di 270 € sul totale. Basta ordinarlo adesso per ricevere il notebook già domani a casa.

Il miglior notebook del momento è questo Vivobook GO di ASUS

Partendo dal piano estetico, si nota fin da subito la grande cura che ASUS ha utilizzato per costruire questo computer portatile. Il laptop è talmente ben rifinito che sembra di avere tra le mani un prodotto da migliaia di euro.

Il suo vero punto di forza è infatti il design, caratterizzato innanzitutto da uno splendido display da 15,6″ di ampiezza con risoluzione in full HD. Guardare i video e immagini in qualità altissima è dunque una vera formalità: basta accendere il notebook e si resta subito stupiti.

Passando all’hardware invece ecco una spina dorsale caratterizzata da un processore AMD Ryzen 5 7520U con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home S.

Lo sconto del 39% garantisce un gran risparmio, portando il prezzo del computer di ASUS soli 429 € con due anni di garanzia inclusi.