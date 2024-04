Il tablet che BATTE iPad è il Lenovo Tab M10 Plus, costa meno di 180 EURO

Comprare un tablet e spendere poco avendo comunque a disposizione delle caratteristiche tecniche ottime è possibile oggi su Amazon. Il prodotto di Lenovo, più precisamente il Tab M10 Plus di terza generazione, è disponibile con il 33% di sconto.

Questo dispositivo equipaggiato con uno schermo da 10,61″ in altissima risoluzione, con processore di Qualcomm e con ben 128 GB di memoria, arriva oggi con un prezzo di 179,99 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e bastano 24 ore per riceverlo a casa.

Con una cifra bassissima, ecco il Tab M10 Plus di Lenovo su Amazon

Grazie al suo display da 10,61″ con risoluzione in 2K, il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione mostra subito il suo punto di forza. Le immagini sono perfette e lo sono anche le prestazioni siccome c’è un processore Snapdragon SDM680 accompagnato da 128 GB di memoria e da 4 GB di memoria RAM. Sul retro, ecco un’ottima fotocamera mentre la batteria dura oltre un’intera giornata.

Chi acquista questo straordinario tablet di Lenovo si può godere diversi punti di forza ma quelli più importanti sono tre. In primo luogo il Tab M10 Plus di terza generazione garantisce una risoluzione straordinaria, spesso in dotazione a prodotti molto più costosi. L’integrazione del processore Snapdragon al suo interno è il fiore all’occhiello ma non può passare inosservata la grande autonomia dovuta alla batteria da vero top di gamma.

Ci si mette anche Amazon a rendere tutto idilliaco: Il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione ha un prezzo di 179,99 €. Lo sconto del 33% infatti lo abbassa di ben 90 € rispetto al solito, equipaggiando il tutto con due anni di garanzia e spedizione in un giorno.