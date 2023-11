Il tablet che batte Samsung e Lenovo costa solo 70 euro su Amazon

Non è necessario spendere troppi soldi per un tablet, siccome al giorno d’oggi ce ne sono diversi a prezzi più contenuti e con ottime caratteristiche. Lo dimostra soprattutto il mondo del web, con i principali siti e-commerce che mettono in mostra prodotti di gran livello, come ad esempio l’UMIDIGI G1 Tab.

L’azienda che ha realizzato questo tablet ha scelto di utilizzare caratteristiche che in qualsiasi altro caso avrebbero comportato un costo nettamente superiore. Oggi invece, grazie soprattutto ad un coupon del 17% che si può applicare in pagina al momento del check out, il prodotto è disponibile su Amazon con un ottimo sconto.

Chi vorrà portarlo a casa dovrà spendere solo 72 €, cifra che per un tablet tablet risulta alquanto irrisoria. Eventualmente dovesse sorgere qualche problema, Amazon ha appena aumentato il periodo dei resi fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Questo prodotto vanta un hardware di gran livello e una qualità costruttiva ottimale, pur non essendo troppo moderno se lo si guarda frontalmente.

UMIDIGI ha creato un tablet ottimo, ecco il G1 Tab

Partendo dallo schermo, ecco un’unità da 10,1″ di ampiezza con una risoluzione in FHD+. Il nuovo UMIDIGI G1 Tab è inoltre provvisto di 64 GB di memoria interna e di una memoria RAM da 8 GB.

L’autonomia è assicurata dalla batteria con 6000 mAh, tutto in perfetta sintonia con il processore quad-core. Sono presenti due fotocamere, una frontale e una sul retro, quest’ultima da 8 MP. Grande vantaggio per quanto riguarda il sistema operativo, disponibile con Android 13.

Di caratteristiche ottime ce ne sono in abbondanza dunque, con l’UMIDIGI G1 Tab che si dimostra uno dei migliori. Oggi si può sfruttare lo sconto del 17% da applicare con un coupon su Amazon, portando il dispositivo a casa con soli 72 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.