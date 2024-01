Il tablet che costa meno di 90 EURO con Android 13 e display da 10"

Con un tablet di buon livello si possono fare tante cose, come ad esempio svagarsi guardando un film o lavorare e studiare. Il prodotto oggi in sconto su Amazon è davvero sorprendente per le sue caratteristiche ma soprattutto per il prezzo; per avere delle specifiche del genere spesso bisogna spendere anche il doppio.

Yestel è l’azienda produttrice di questo T13, dispositivo che oggi costa solo 89,99 € grazie al 15% di sconto su Amazon.

Yeste ha prodotto un tablet ottimo, ecco quali sono le specifiche

Con un ampio schermo da 10” e il sistema operativo Android 13, questo tablet riesce già a fornire una chiara identità. Yestel ha pensato anche ad un ottimo hardware con un processore octa-core, 12 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Sono disponibili anche due fotocamere sul retro rispettivamente da 5 e 8 MP.

Pur appartenendo ad un brand che di certo non è ricordato per essere leader nel mondo dei tablet, questo prodotto garantisce ottime possibilità. In tanti lo hanno trovato infatti una sorpresa, avendolo acquistato come una scommessa diventata poi una vera certezza. Il tablet T13 è oggi uno di quelli da battere nella sua categoria, anche per via della grande dotazione di accessori.

Chi comprerà il prodotto potrà avere una pellicola protettiva, una custodia, una tastiera, un caricatore da muro, un adattatore USB e un mouse, tutto ovviamente gratis.

Il prezzo scende oggi su Amazon del 15% e si ferma ad un totale di soli 89,99 €, davvero una grande occasione per avere un tablet entro un giorno lavorativo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.