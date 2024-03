Il tablet con ANDROID 14 e due fotocamere che costa sotto i 200 EURO

Il momento giusto per acquistare il tablet che si desidera è arrivato grazie alle offerte di primavera di Amazon. Oggi è il turno del Blackview Tab 16 Pro, un dispositivo che non può fare altro che piacere a tanti utenti. È dotato di uno schermo molto ampio, dell’ultimo sistema operativo disponibile e soprattutto di un hardware spaventoso.

Le sue peculiarità consistono nel comparto multimediale, nella durata della batteria ma soprattutto nell’estetica. Blackview ha fatto un ottimo lavoro e di certo non lo scopriamo adesso. I suoi tablet precedenti sono stati tra i più acquistati ma questo di certo andrà a ruba anche grazie al prezzo oggi disponibile su Amazon.

Grazie allo sconto incredibile applicato dal colosso e-commerce, il prezzo finale è di soli 199,99 € compresi di due anni di garanzia e spedizione rapida.

Blackview si è superata, il Tab 16 Pro è stupendo e costa poco su Amazon

Il primo aspetto che si guarda in un tablet è sicuramente il display, in questo caso con un’ampiezza da 11″. La risoluzione è in full HD, con le immagini chiare e nitide soprattutto per quanto riguarda i colori. Il Blackview Tab 16 Pro è inoltre provvisto di un ottimo hardware con ben 16 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Il tutto è alimentato da una batteria da 7700 mAh che sembrano esaurirsi mai. Sul retro ecco due fotocamere da 13 + 8 MP che riescono ad immortalare scatti di ottimo livello.

Il prezzo finale è solamente la ciliegina su una torta che da mangiare risulterebbe squisita. Il tablet costa 199,99 € con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione in un giorno.