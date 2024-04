Il TABLET con display 2K costa poco più di 100 EURO su Amazon

Oggi lo sconto sul T45HD di Teclast offerto da Amazon garantisce a tutti la possibilità di acquistare un tablet performante a basso prezzo. Con uno schermo molto ampio, il sistema operativo Android 13 e un comparto hardware invidiabile, il prodotto costa il 5% in meno e mostra anche un coupon da 10 €.

Chi vuole acquistarlo può sfruttare l’offerta a tempo e pagarlo solo 124,99 € con due anni di garanzia e spedizione in un giorno.

Il Teclast è un tablet mostruoso, ha un display da 10,5″

Quando si sceglie un tablet di Teclast, si opta per quelli più interessanti e il T45HD è sicuramente uno di questi. Fatto di uno schermo da 10,51″ con bordi sottilissimi e una risoluzione in 2K, questo dispositivo mostra anche un comparto hardware all’altezza.

Il processore octa-core è accompagnato da 16 GB di memoria RAM e da 128 GB di memoria interna, ma non finisce qui. Sul retro ecco il comparto fotografico con due sensori da 13 + 8 MP. La batteria da 7200 mAh è uno dei punti di forza assoluti offrendo più di una giornata di autonomia.

Sottovalutare i tablet del marchio Teclast è stata la mossa più sbagliata in assoluto per gli altri brand più conosciuti. Nel giro di poco tempo questa azienda è divenuta quella più presa in considerazione su Amazon vendendo migliaia e migliaia di prodotti. Il vero punto di forza è quello di offrire componenti hardware stratosferici insieme a prezzi davvero molto bassi, esattamente come oggi.

Prima lo sconto del 5% dovuto all’offerta a tempo, poi il coupon da 10 € da applicare in pagina ed ecco che il gioco è fatto: il prezzo di questo Teclast T45HD scende a soli 124,99 €. Due anni di garanzia disponibili e la spedizione rapida completano il quadro in maniera perfetta.