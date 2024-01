Il tablet da 10 pollici che costa 700 € in meno di un iPad è su Amazon

Sorprendentemente, è arrivato su Amazon un tablet molto valido che presenta una vasta gamma di accessori al seguito e anche un ottimo prezzo. Il dispositivo, basato su un ampio display e sul sistema operativo Android 13, non è nuovo a questo tipo di offerte.

Già durante le scorse settimane era stato visto sul famoso sito e-commerce con un prezzo molto basso, ma oggi è ancora più conveniente. Per acquistare questo tablet infatti basteranno solo 89,99 € grazie al 31% di sconto sul prezzo originale. Arriverà a casa vostra già giovedì 25 gennaio con due anni di garanzia.

Tablet con accessori e Android 13 in sconto su Amazon, le sue specifiche

Basato su un processore octa-core e su una memoria RAM da 12 GB, questo tablet non scherza neanche in merito all’archiviazione. Ci sono infatti ben 128 GB disponibili. Lo schermo è da 10″ di ampiezza ed ha una risoluzione in HD+.

Non mancano le fotocamere così come la grande batteria da 6000 mAh. Per quanto riguarda la colorazione, viene fornito nella tonalità oro. Chiunque volesse utilizzarlo con una scheda Sim, potrà farlo senza problemi.

Dopo aver notato le caratteristiche tecniche di questo tablet, gli utenti potrebbero ritrovarsi ad aver scelto: portarlo a casa potrebbe essere un’ottima soluzione. Basta infatti spendere solo 89,99 € grazie allo sconto del 31% applicato da Amazon per avere un dispositivo provvisto di ottime specifiche e soprattutto di tanti accessori.

Ricordiamo infatti che all’interno della confezione c’è una cover, una pellicola per il display, un mouse, una tastiera e anche un set con adattatore, caricatore da muro e cavo USB. Basterà attendere fino a giovedì per averlo a casa, peraltro con un anno di garanzia incluso nel prezzo.

