Il tablet di Samsung che super l'iPad, il Galaxy Tab S9 FE è al 27%

Con tutti i tablet disponibili sul web, ce ne sono alcuni che riescono a guadagnarsi un occhio di riguardo come il Galaxy Tab S9 FE di Samsung. L’azienda è stata in grado di produrre un dispositivo economico ma performante, che di certo supera di gran lunga alcuni rivali.

Con il 27% di sconto disponibile, il tablet di Samsung costa oggi solo 399,90 € con due anni di garanzia inclusi.

Il tablet di Samsung nella Fun Edition più attesa, ecco il Galaxy Tab S9 FE

Le specifiche tecniche di questo tablet di Samsung sono da vero top di gamma, a partire dal processore. Ecco infatti un Exynos 1380 coadiuvato da 128 GB di memoria interna e da 6 GB di RAM, portando al cospetto dell’utente finale un hardware perfetto.

Lo schermo è da 10,9″ ed ha una risoluzione davvero straordinaria che consente di osservare ogni dettaglio in maniera nitida. Il sistema operativo a bordo è Android 13 e c’è anche l’impermeabilità completa con la certificazione IP68. Per quanto concerne la batteria, ecco un’unità da 8000 mAh.

Ci sono stati tanti giorni di discussioni in merito all’arrivo di una serie FE in casa Samsung ma alla fine è arrivata eccome. Oltre allo smartphone, anche un tablet del calibro di questo Galaxy Tab S9 FE ha fatto il suo esordio sul mercato peraltro con risultati di vendita eccezionali. Sono molti gli utenti che su Amazon lo stanno portando a casa per via delle sue specifiche, ma soprattutto per la sua estetica ben curata e di qualità.

Con il 27% di sconto e ad un prezzo di 399,90 €, non può tornare altro che utile avere un dispositivo di questa caratura. Arriverà a casa vostra entro mercoledì acquistandolo adesso e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.