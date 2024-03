Il tablet più ACQUISTATO su Amazon ha 256 GB d ROM: costa meno di 150€

Il momento perfetto per acquistare un tablet è arrivato: su Amazon spunta il Jumper M11, prodotto ineccepibile che oggi costa molto meno. Con un ampio schermo, tanta memoria interna e soprattutto una grande batteria, il dispositivo si presenta come il best-buy di oggi.

Chi vuole acquistarlo può sfruttare l’offerta a tempo arrivata durante le offerte di primavera di Amazon: il tablet costa solo 149,99 €. Due sono gli anni di garanzia e due sono i giorni utili per riceverlo a casa.

Il tablet di Jumper garantisce prestazioni ottime: Amazon quasi lo regala

Il display full HD da 10,51″ è meraviglioso, praticamente paragonabile a dispositivi che costano anche 4 volte di più. Il Jumper M11 è un tablet prettamente dedicato ai contenuti video proprio grazie all’effettiva resa dello schermo. L’hardware funziona alla grande con un processore octa-core, con una RAM da 8 GB e con una memoria interna da 256 GB. La batteria da 7000 mAh sembra non farlo esaurire mai: dura più di una giornata senza problemi.

Anche il comparto multimediale è di gran livello soprattutto grazie alla fotocamera posteriore da 13 MP e agli altoparlanti, ben quattro.

Il vero vantaggio che si ottiene acquistando questo prodotto è di avere un tablet versatile e potente nonostante il prezzo contenuto. Il Jumper M11 è un dispositivo che, oltre a collegarsi in Wi-Fi, permette anche di affidarsi alla rete 4G inserendo una SIM. In più la batteria sembra non esaurirsi mai ed è questo un punto di forza per chi è solito star fuori una giornata intera. I materiali sono ottimi, le fotocamere funzionano alla grande e inoltre la memoria è enorme.

Queste sono alcune delle caratteristiche principali di un modello che sta andando a ruba in queste ore. Grazie allo sconto importante che Amazon concede, il prezzo finale è di 149,99 € con due anni di garanzia e spedizione in due giorni.