Il Ticwatch Pro 5 è uno smartwatch fenomenale, costa 110 € in meno oggi

Il vostro nuovo smartwatch oggi potrebbe tranquillamente non essere un classico Apple Watch o un prodotto di Samsung. In grande sconto con le sue grandi performance c’è infatti il Ticwatch Pro 5, dispositivo che compare su Amazon con un prezzo molto allettante.

Dotato di un ampio schermo circolare e di un processore di gran livello, questo orologio incarna alla grande le caratteristiche utili per chi ama il fitness e il lifestyle giornaliero. Con uno sconto del 5%, l’offerta a tempo di Amazon oggi propone il Ticwatch Pro 5 a soli 249,99 € con due anni di garanzia e spedizione entro dopdomani.

Ticwatch Pro 5 in sconto, le specifiche tecniche

L’ampio display OLED da 1,43″ di questo Ticwatch Pro 5 consente di vedere tutte le informazioni in maniera agevole, sia per quanto riguarda chiamate e messaggi in entrata, che per quanto riguarda i dati sulla salute.

L’orologio può infatti monitorare senza problemi il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, il sonno e tutti gli allenamenti, essendo provvisto di varie modalità fitness.

Ampio spazio all’autonomia con una batteria da ben 80 ore e non dimenticate che c’è anche l’impermeabilità fino a 5 ATM.

