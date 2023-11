Il TP-Link Mercusys rende il Wi-Fi potentissimo, super sconto Amazon

Avere un’ottima connessione Wi-Fi in casa è oggi fondamentale, sia per quanto riguarda lo svago che per quanto riguarda riguarda il lavoro. Molte persone infatti lavorano presso il proprio domicilio in smart working ed è per questo che una connessione ottimale risulta obbligatoria. TP-Link sotto questo aspetto è ben equipaggiata, essendo un’azienda dedicata a queste soluzioni

I suoi prodotti sono da sempre tra i più performanti ed è per tale motivazione che gli utenti ne fanno incetta. Oggi su Amazon c’è una gamma di dispositivi di prim’ordine, ma risalta all’occhio maggiormente un router in particolare: il Mercusys MR30G.

Questo prodotto è in grado di supportare velocità di rete pazzesche ed è anche molto ben realizzato dal punto di vista estetico. Il prodotto di TP-Link è oggi disponibile con uno sconto del 7%, rendendo il suo prezzo finale ancora più esiguo di quello che è. Costerà infatti solo 27,99 €.

Il router TP-Link Mercusys MR30G è in sconto, Amazon quasi lo regala

Dotato di un design con ben quattro antenne, il TP-Link Mercusys MR30G è in grado di espandere il segnale in tutto l’ambiente domestico. Il Wi-Fi è disponibile sia in 2.4 GHz che in 5 GHz, così da offrire molteplici opportunità di connessione.

L’installazione è semplicissima e c’è anche una porta Ethernet Gigabit. Per quanto riguarda i dati, riesce a supportare connessioni wireless potenti e stabili fino a 1.2Gbps (867 Mbps in 5 GHz e 300 Mbps in 2.4 GHz).

Le caratteristiche tecniche dunque sono indubbie, così come la qualità del marchio che da sempre domina nel mondo dei dispositivi dedicati alla rete internet. TP-Link ha realizzato un capolavoro con questo Mercusys MR30G, che oggi peraltro costa anche il 7% in meno.

Grazie a questo sconto, il prezzo finale sarà di 27,99 € compresi due anni di garanzia e la possibilità di restituire il tutto entro il 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.