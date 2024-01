Il vostro iPhone 15 Pro potrebbe avere un terribile difetto sulla scocca

Generalmente, almeno secondo quanto riportato da diversi utenti, l’iPhone è un dispositivo solido e realizzato in maniera impeccabile. A volte però qualcosa potrebbe andare storto nel processo di produzione, facendo sorgere dei problemi non di poco conto.

Oggi ade esempio si parla del nuovo iPhone 15 Pro, dispositivo pluripremiato grazie alle sue caratteristiche tecniche e proprio al suo design. Un utente nelle ultime ore avrebbe segnalato sul reddito una problematica davvero incredibile che sarebbe capitata al suo prodotto.

A quanto pare i bordi del suo 15 Pro si sarebbero deteriorati appena sotto l’angolo destro del pannello posteriore. Il proprietario del dispositivo ha dichiarato di utilizzare una custodia modulare ma non ha attribuito questa alle cause scatenanti di tale problematica, effettivamente davvero molto grave.

iPhone 15 Pro deteriorato negli angoli della scocca posteriore, le immagini

Su Reddit il proprietario di un iPhone 15 Pro ha dichiarato:

“Ho notato che i bordi del mio iPhone hanno una sorta di adesivo che si sta staccando lungo i bordi del pannello posteriore. Qualcuno di voi ha riscontrato questo problema? Sto usando un Rhinoshield Mod NX ma non credo sia questo il problema. Non vedo come questo possa avere un effetto sul retro. Sono davvero sorpreso che questo tipo di adesivo sia presente anche sul retro. Sembra che l’intera back cover sia provvista di adesivo che sta per staccarsi.”

A quanto pare tutto starebbe per concludersi con un lieto fine: l’utente ha portato il dispositivo ad Apple e gli è stato detto che l’adesivo utilizzato per tenere premuto il vetro posteriore non era applicato in maniera corretta. Apple ha affermato che il telefono ha iniziato praticamente a scollarsi perché il materiale sporgeva dal bordo del dispositivo.

Nel caso in cui doveste trovarvi di fronte ad una problematica del genere, vi consigliamo di non tirare l’adesivo e di stare attenti ai liquidi. Potrebbe infatti venir meno l’impermeabilità.