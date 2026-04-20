Iliad lancia Giga Prime: 300 Giga in 5G e 12 mesi di Amazon Prime

Iliad ha presentato la nuova offerta mobile Giga Prime da 12,99 euro al mese per sempre, con 300 Giga in 5G, 30 Giga dedicati in roaming, minuti e SMS illimitati, più 12 mesi di Amazon Prime, l’abbonamento che include spedizioni veloci, serie tv, film e musica di Amazon.it. Al momento l’operatore francese è l’unico a includere Amazon Prime senza costi aggiuntivi all’interno di un’offerta mobile voce e dati.

Inoltre, Giga Prime è un’offerta idonea per beneficiare di uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra Iliad. Nell’ambito della nuova iniziativa, infatti, il prezzo della fibra con l’adesione a Giga Prime passerebbe da 26,99 euro a 22,99 euro al mese.

I contenuti disponibili con l’abbonamento ad Amazon Prime

Amazon Prime include prima di tutto spedizioni veloci, senza limiti né costi extra su tantissimi prodotti presenti sul martketplace statunitense Amazon. In più offre l’accesso al catalogo Prime Video, il servizio streaming con le migliori partite del mercoledì di Champions League più un ricco catalogo di film e serie televisive sempre aggiornato.

Tra le novità più interessanti di quest’ultimo periodo su Prime Video segnaliamo la produzione originale Scarpetta, serie crime ispirata ai romanzi di Patricia Cornwell, e Young Sherlock, la serie televisiva che rivisita le origini del celebre investigatore.

A tutto questo, poi, si aggiunge Amazon Music per i clienti Prime, grazie al quale si ha accesso a 100 milioni di brani senza pubblicità, ai migliori podcast del momento e migliaia di playlist. Gli utenti possono riprodurre in ordine casuale qualsiasi artista e scoprire nuova musica in base a quelli che sono i propri interessi.

Iliad precisa come gli utenti che scelgono di sottoscrivere Giga Prime debbano attivare Amazon Prime all’interno della propria area personale e impostino un metodo di pagamento automatico. Al termine l’utente potrà scegliere se usufruire ancora del servizio al costo di 4,99 euro al mese oppure disattivarlo senza costi aggiuntivi.