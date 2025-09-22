Iliad rinnova la sua offerta da 9,99 euro al mese: fa il suo debutto Giga 200

La nuova offerta può essere sottoscritta da tutti, anche da chi ha già un'offerta mobile Iliad attiva e vuole cambiarla.
Iliad rinnova la sua offerta da 9,99 euro al mese: fa il suo debutto Giga 200

Novità in casa Iliad: conclusa la stagione estiva, la precedente Flash 250 è stata sostituita da Giga 200, la nuova offerta in 5G da 9,99 euro al mese per sempre. L’attuale proposta include 200 Giga per navigare alla massima velocità, minuti e SMS illimitati e 13 Giga extra da utilizzare in Europa.

Giga 200 di Iliad è sottoscrivibile da chiunque, anche da chi ha già un’offerta mobile attiva con l’operatore telefonico francese. La sottoscrizione avviene online, direttamente sul sito ufficiale della compagnia, e richiede un semplice contributo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum per la SIM, come segnalano i termini e le condizioni dell’offerta in corso.

Iliad saluta l’arrivo dell’autunno con Giga 200

La nuova offerta Giga 200 è inoltre compatibile con due promozioni in corso: la prima riguarda lo sconto di 4 euro al mese, anche questo per sempre, sull’offerta della fibra, mentre la seconda è quella che mette in palio i biglietti VIP per assistere a un incontro di Serie A della propria squadra del cuore, alla finale della Supercoppa italiana, oppure alla Coppa Italia.

Un ulteriore vantaggio sono i minuti illimitati verso più di 60 nazioni diverse in tutto il mondo. Della lista fanno parte Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Brasile, Perù, Svizzera, India, Cina e Hong Kong, a cui si aggiungono Hong Kong, Corea del Sud e Hawaii.

A tutto questo si aggiungono poi i servizi gratuiti di Iliad, a partire dalla tecnologia VoLTE fino alla navigazione in hotspot, quest’ultima utile soprattutto quando si è fuori casa e si ha la necessità di condividere la propria connessione Internet con un altro dispositivo, come può essere uno smartphone o un computer.

Per maggiori informazioni riguardanti la nuova Giga 200 vi invitiamo a selezionare il link che segue per collegarvi direttamente alla pagina dell’offerta.

