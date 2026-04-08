Iliad ti offre 200 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Una delle offerte mobile più convenienti del momento è quella di Iliad: 200 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese.
Edoardo Damato
Pubblicato il 8 apr 2026
Iliad ti offre 200 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Tra le offerte di telefonica mobile più interessanti del momento c’è quella di Iliad, operatore che ormai da anni è diventato un punto di riferimento del settore. Il gestore francese si distingue da sempre per le sue promozioni convenienti, senza vincoli e costi nascosti.

Tra quelle in catalogo, merita un approfondimento GIGA 200: come si evince dal nome, mette a disposizione 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati al prezzo di 9,99€ al mese. Ma i vantaggi sono molti altri: andiamo a scoprirli.

Vai all’offerta di Iliad

Tutti i vantaggi di GIGA 200 di Iliad

I tanti GB di cui questa offerta è dotata non sono l’unico aspetto da tenere in considerazione. Oltre ai minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, con Iliad è possibile usufruire anche di 15 GB extra per il traffico roaming, sempre in UE.

Inoltre, ci sono anche minuti illimitati dall’Italia verso tantissimi numeri fissi internazionali e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

Da menzionare anche gli altri servizi inclusi nella promo:

  • Mi richiami
  • Hotspot
  • Nessuno scatto alla risposta
  • Piano tariffario
  • Controllo credito residuo
  • Segreteria telefonica
  • Portabilità del numero
  • Tecnologia VoLTE

Per quanto concerne il 5G, è disponibile sui device compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G di Iliad. Superati i 200 GB, previo espresso consenso, si continua a navigare a 0,90€/100MB.

L’attivazione è semplice e veloce e ha un costo di 9,99€: per farla basta andare sulla pagina di GIGA 200.

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