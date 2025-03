Iliad TOP 250: 250 GB in 5G e tutto illimitato a 9,99€ al mese

Iliad è tra gli operatori di telefonia che con le sue offerte è sempre in grado di stupire e proporre tariffe estremamente vantaggiose. La nuova offerta TOP 250 non delude queste aspettative mettendo a disposizione una grande quantità di Giga a un prezzo competitivo con tutti i vantaggi di essere un cliente Iliad. Attiva ora Iliad TOP 250; è disponibile solamente per pochi giorni.

Ultimi giorni per attivare l’offerta Iliad TOP 250

Iliad TOP 250 è la nuova tariffa tramite la quale avere a 9,99€ al mese 250 Giga di traffico dati, la navigazione in 5G, SMS e minuti illimitati per sempre. Inoltre Iliad TOP 250 include anche minuti illimitati verso più di 60 Paesi all’estero e ben 13 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Scegliere Iliad TOP 250 significa poter contare su una rete mobile veloce e affidabile, grazie anche alla tecnologia del 5G, con una grande quantità di Giga da utilizzare sia con lo smartphone che in hotspot per collegare PC, tablet o Smart TV. In questo modo si può navigare online senza preoccupazione, guardare film e serie TV in alta definizione, ma anche lavorare da remoto e partecipare a call, meeting e convegni.

L’aspetto conveniente dell’offerta di Iliad è l’assenza di vincoli e costi nascosti, così come la certezza che una volta attivata l’offerta, il prezzo della tariffa non cambierà, restando invariato per sempre. In più attivando Iliad TOP 250 si ha la possibilità di accedere allo sconto sulla fibra ottica di casa, che dai 25,99€ al mese scende a 21,99€ al mese per sempre, assicurando un risparmio di 48€ ogni anno per una connessione anche in questo caso stabile e veloce.

Attiva ora una nuova SIM o passa a Iliad scegliendo la nuova offerta TOP 250 per dimenticarti per sempre delle preoccupazioni sui Giga, i minuti o gli SMS residui.