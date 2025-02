Iliad: un'offerta 5G così vantaggiosa non si era mai vista

A sorpresa in questo mese di febbraio Iliad ha lanciato TOP 250, una nuova offerta 5G che ha da subito raccolto consensi unanimi tra addetti ai lavori e utenti. Il motivo è presto spiegato: mai prima d’ora aveva proposto a meno di 10 euro 250 Giga alla massima velocità, insieme a minuti e SMS illimitati.

Chi dunque ha deciso di cambiare operatore dopo l’ennesima rimodulazione da parte della sua vecchia compagnia, oppure vuole semplicemente più Giga per navigare mantenendo un prezzo realmente conveniente, difficilmente troverà qualcosa di più vantaggioso rispetto a Iliad TOP 250.

Cosa include l’offerta 5G Iliad TOP 250

Con TOP 250 di Iliad si ottengono 250 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili in Italia. Le stesse chiamate e gli stessi messaggi senza limiti sono validi anche nei Paesi dell’Unione europea, mentre i Giga a disposizione per il roaming sono pari a 13. Tenendo poi conto anche delle nazioni Ue, l’offerta Iliad include minuti illimitati verso più di 60 destinazioni in tutto il mondo, compresi Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone e Corea del Sud.

Sono inoltre inclusi gratuitamente i seguenti servizi:

Mi richiami

Hotspot

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Portabilità del numero

Tecnologia VoLTE

A parte la segreteria telefonica e la portabilità del numero, sono di grande utilità in particolare i servizi hotspot e VoLTE. Con il primo si possono condividere i dati mobili della propria offerta con altri dispositivi, così da poter collegarsi a Internet su un device diverso come un computer o un tablet in assenza di una rete Wi-Fi. La seconda è invece una tecnologia che permette a ciascuno di effettuare chiamate audio sulla rete 4G/LTE, garantendo inoltre di navigare contemporaneamente su Internet.

L’offerta 5G TOP 250 di Iliad a 9,99 euro al mese per sempre sarà attivabile a queste condizioni fino al 6 marzo.