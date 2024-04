iMac M1 con 512GB di archiviazione: sconto SHOCK di 642€

Pur non essendo il modello di ultimissima generazione, l’iMac M1 di Apple restano ancora oggi uno dei miglior computer desktop all-in-one in circolazione. Le performance sono ottime e il design è eccezionale: una macchina capace di gestire qualsiasi attività e così bella da vedere che può essere inserita in ogni tipo di arredamento.

Oggi l’AiO made-in-Cupertino è al centro di una strepitosa promo su Amazon: la configurazione con 8GB di RAM e 512GB di archiviazione è scontata di ben 642 euro e costa quindi 1.397 euro, spedizione inclusa.

iMac M2: l’AiO di Apple con potenza e stile è scontato di oltre 640 euro

L’iMac M2 con display Retina da 24 pollici ha uno spessore di soli 11,5 mm, rendendolo uno dei computer desktop più sottili al mondo. Il pannello offre una risoluzione di 4.5K (4680 x 2304 pixel) con 500 nits di luminosità, garantendo immagini incredibilmente nitide, vivide e dettagliate. Supporta la tecnologia True Tone, che regola automaticamente la temperatura del colore del display in base all’illuminazione ambientale, per un’esperienza visiva più confortevole.

Il motore è il chip M1 di Apple, che offre una CPU più veloce e una GPU fino al 35% più performante rispetto al predecessore con processore Intel. Questo si traduce in prestazioni eccellenti per attività come l’editing video e fotografico, la creazione di contenuti multimediali, il gaming e l’utilizzo di applicazioni professionali.

Al centro della cornice superiore trova spazio la webcam FaceTime HD da 1080p con un sensore più grande e un processore del segnale di immagine migliorato. Ciò si traduce in una migliore qualità delle immagini, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, rendendolo ideale per le videochiamate e lo streaming.

In termini di audio, l’iMac M2 dispone di un sistema di altoparlanti stereo con woofer force-canceling e tweeter ad alta frequenza. Questo produce un suono ampio e ricco, perfetto per la musica, i film e i giochi. Il sistema di microfoni a tre array capta la tua voce in modo chiaro e preciso, anche in ambienti rumorosi.

Per quanto riguarda infine la connettività, l’iMac M2 arriva con quattro porte USB-C, di cui Thunderbolt 4 e una porta jack da 3,5mm. Supporta anche Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per connessioni wireless veloci e affidabili.