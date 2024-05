L'iMac M3 di Apple ha TUTTO e oggi il prezzo è strepitoso (-270€)

Presentato a sorpresa sul finire del 2023, l’iMac M3 rappresenta l’ultima iterazione del computer desktop All-in-One di Apple. Rispetto al modello precedente il design resta invariato, lo stesso non si può invece dire delle performance, ora nettamente superiori. Ebbene, l’AiO con display 4,5K, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD oggi è scontato di quasi 300 euro su Amazon e costa quindi 1.359 euro, spedizione compresa.

Tanto bello quanto potente: risparmia 270€ sull’acquisto dell’iMac M3

L’iMac con chip M3 mantiene il design elegante e decisamente premium che ha caratterizzato il suoo predecessori. Il display Retina 4,5K da 24 pollici (4480 x 2520 pixel) offre immagini straordinarie con dettagli nitidi e colori brillanti. Il design sottile e compatto rende l’AiO un’aggiunta perfetta per qualsiasi scrivania (anche nel caso di uffici e attività commerciali), mentre la webcam Full HD integrata con Center Stage lo rende ideale per videochiamate e conferenze online.

Il cuore pulsante del computer desktop di Apple è ovviamente il processore M3. Con una CPU a 8 core e una GPU a 8 core, l’M3 gestisce senza sforzo anche le attività più impegnative, come l’editing video, il rendering 3D e il gaming. Inoltre, il chip M3 integra un Neural Engine a 16 core che accelera le attività di machine learning.

Insomma, avrai sicuramente intuito che l’iMac con chip M3 è un computer versatile che può essere utilizzato per una vasta gamma di attività. Che tu sia un professionista creativo, uno studente o un utente occasionale, l’iMac ha tutto ciò che ti serve per svolgere i tuoi compiti al meglio. Il sistema operativo macOS Sonoma offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di applicazioni produttive e creative e consente anche una perfetta comunicazione con altri device di Apple, come iPhone e AirPods.

Per quanto riguarda infine porte e connessione, l’AiO di Apple con M3 è dotato due porte Thunderbolt / USB-C 4, di una porta jack da 3,5mm, di Wi-Fi 6E 802.11ax e Bluetooth 5.3.